Духовные лидеры подписали совместное соглашение.

Муфтии Казахстана и Египта договорились о тесном научном и религиозном сотрудничестве, сообщает zakon.kz.

Председатель Духовного управления Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы посетил с официальным визитом Арабскую Республику Египет и встретился с Верховным муфтием этой страны Шауки Алламом.

В ходе встречи верховные муфтии обсудили ряд актуальных вопросов, волнующих мусульманскую умму, а именно: утверждение религиозных праздников, приверженность к преобладающему в их странах мазхабу и другие. Духовные лидеры намерены принять совместную фетву в этих направлениях.

Также Наурызбай кажы Таганулы посетил Центр фетвы в Каире.

Муфтии Казахстана и Египта подписали соглашение о научном и религиозном сотрудничестве между Духовным управлением мусульман Казахстана и Центром фетв Арабской Республики Египет и обменялись документами с целью расширения двустороннего сотрудничества и братства.

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