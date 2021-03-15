В ВКО сиротам выдали непригодные квартиры, но и их могут отобрать

В акимате Риддера утверждают: госслужащие никому ничего не обещали и еще семь лет назад всех предупреждали, что квартиры выдают только в аренду.

Выпускникам детдомов из Восточного Казахстана выдали непригодные для жилья квартиры. Сироты боятся, что дом, хоть и новый, но в любой момент может рухнуть, сообщает zakon.kz.

Многоэтажке в Риддере - семь лет. Смотрится неплохо, если только не заходить в подъезд и квартиры. Крыша протекает, горячей воды нет, на стенах - грибок и трещины. Выпускница детдома Виктория Калашникова не думала, что бесплатное жилье, выданное сиротам, окажется для них настолько дорогим. Каждый год женщина, как и другие жильцы, вынуждена делать ремонт, передает Первый канал "Евразия".

На кухне мы били стены, убирали плесень до кирпича. В итоге - грибок растет. Я не знаю, как его убирать. С отоплением начались проблемы. Горячей воды вообще нет. Мы зимой мерзнем здесь. выпускница детского дома Виктория Калашникова

Выпускники детдомов вынуждены жить в таких условиях, так как больше некуда идти. Но даже эту ненадежную крышу над головой они боятся потерять. И не из-за того, что она может рухнуть, а потому, что ее могут отобрать. Как рассказывают жильцы дома, местные чиновники при выдаче квартир обещали им приватизацию.

Нам сказали, квартиры выдаются арендно, на протяжении пяти лет мы должны выплачивать аренду и затем будем приватизировать. Пошло пять лет, мы ничего не можем приватизировать, не имеем право. Оказалось, нам дали по "Дорожной карте" это жилье, сейчас, перезаключив договор, как переселенцев нас сделали. выпускница детского дома Валентина Балгарова

Люди не понимают, почему чиновники отказались от своих слов. А в акимате Риддера утверждают: госслужащие никому ничего не обещали и еще семь лет назад всех предупреждали, что квартиры выдают только в аренду.

Они могут приватизировать не на безвозмездной основе, а по остаточной стоимости. Оснований их с данного жилья выгнать у нас нет, они дальше будут там проживать. Основанием будет, если они нарушат договорные обязательства. По техническому состоянию дома ответ должна дать специализированная организация. заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Риддера Нурсултан Коккозов

Чиновники сразу добавили: такая экспертиза стоит денег, а за чей счет ее будут проводить, не уточнили. Только намекнули, что обычно техническое обследование проводят собственники жилья. Но при этом в отделе ЖКХ пообещали данную проблему взять на контроль.

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