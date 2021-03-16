Вспышку африканской чумы свиней обнаружили в России

Ветеринарные врачи установили зону радиусом десять километров от очага.

В Магаданской области России обнаружили вспышку африканской чумы свиней (АЧС), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно указу губернатора Магаданской области Сергея Носова, вспышка заболевания была зафиксирована в одном из подсобных хозяйств города. Наличие опасной инфекции у свиней было подтверждено лабораторно. Отмечается, что они не предназначались для продажи.

Ветеринарные врачи установили зону радиусом десять километров от очага, куда в течение месяца будут пускать только персонал, ликвидирующий вспышку, и жителей района.

Осенняя миграция диких кабанов занесла в Россию опасную для животных африканскую чуму свиней. Так, инфекция распространилась на севере Приморского края.

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