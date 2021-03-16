Численность казахстанцев приближается к 19 млн

По сравнению с 1 февраля 2020 года численность населения увеличилась на 244,4 тыс. человек.

Численность населения Казахстана к февралю этого года составила 18 млн 897 тысяч человек.Об этом сообщает Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

Численность населения страны на 1 февраля 2021г. составила 18 897,9 тыс. человек, в том числе городского – 11 169,7 тыс. (59,1%), сельского –7 728,2 тыс. (40,9%) человек, - говорится на сайте Бюро.

Как отмечается, по сравнению с 1 февраля 2020 года численность населения увеличилась на 244,4 тыс. человек или 1,3%.

При этом мужчины составляют 48,5% населения, женщины - 51,5%.

По данным Бюро нацстатистики, естественный прирост населения старны за январь 2021 года по сравнению с январем 2020 года снизился на 821 человека или на 3,6% и составил 216,8 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,44 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2021 года составило 34,2 тыс. человек, что на 0,6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,17 родившихся, - отмечают в Бюро.

Число умерших за этот же период составило 12,5 тыс. человек, что на 5,1% больше, чем в январе 2020 года. Общий коэффициент смертности составил 7,73 умерших на 1000 человек.

При этом в январе этого года зарегистрировано 241 умерших младенцев в возрасте до 1 года (за январь 2020г.–306) .

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 21,2%. Коэффициент младенческой смертности составил 7,06 (8,90) случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения

Согласно данным миграционной службы, в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года число зарегистрированных прибывших в страну для постоянного проживания уменьшилось на 57,8% и составило 626 человек. Число выбывших из страны на ПМЖ уменьшилось на 43% и составило 1 535 человек. Сальдо миграции -909 человек.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 81,9% и 84,8% соответственно, - отмечают статистики.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах республики также уменьшилось на 19,1%.

Между тем по межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения отмечается в четырех регионах страны: Мангистауской области (90 человек) и городах Нур-Султан (2 202 человека) Алматы (3 223 человека) и Шымкент (3 060 человек).

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