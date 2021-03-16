В Казахстане введен запрет на вывоз коров и коз

Запрет вводится на полгода.

Министр сельского хозяйства РК и министр финансов РК подписали совместный приказ от 11 марта 2021 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", передает zakon.kz.

Утвердить перечень товаров, вывоз которых с территории Республики Казахстан запрещен сроком на шесть месяцев, - говорится в документе.

В частности, в перечень вошли: маточное поголовье крупного и мелкого рогатого скота.

К крупному рогатому скоту относятся коровы, к мелкому - овцы и козы.

Совместный приказ вводится в действие с 26 марта 2021 года.

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