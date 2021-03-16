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Российский хоккеист погиб из-за удара шайбой

Фото: МХЛ 16 марта 2021, 17:54

Врачи боролись за его жизнь 3 дня.

Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ пройдут в память о хоккеисте. защитнике МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимуре Файзутдинове, передает zakon.kz.

По информации официального сайта МХЛ, хоккеист получил травму 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо».

Шайба после броска из средней зоны попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трёх дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось, - отметили в лиге.

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