Какую помощь получат социально уязвимые группы жителей Павлодарской области

С 2021 года в регионе ввели новые виды социальной помощи и увеличили размер некоторых действующих выплат.

Размер ежемесячной выплаты 500 одиноко проживающим инвалидам увеличили в три раза, а для 1235 малообеспеченных семей ввели ежемесячную компенсацию. Эти и другие меры поддержки социально уязвимых групп населения обсудили на аппаратном совещании в областном акимате.

Как сообщила руководитель управления координации и социальных программ Альмира Дисюпова, на сегодня в Павлодарской области более 80 тысяч человек, которые относятся к социально уязвимым группам. С 2021 года в регионе ввели новые виды социальной помощи и увеличили размер некоторых действующих выплат. К примеру, для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I, II, и III групп увеличили размер социальной выплаты; ввели компенсацию для малообеспеченных семей, не получающих адресную социальную помощь, но с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, таким семьям назначается единовременная выплата в размере 20 МРП на рождение первого ребенка. В регионе также привели к единому размеру выплаты для беременных женщин с доходом ниже прожиточного минимума, вставших на учет по беременности на сроке до 12 недели: 20 МРП.

В соответствии с рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения все социальные выплаты к памятным датам и праздничным дням установлены в едином размере по всей республике, - отметила Альмира Дисюпова. - Размер единовременной выплаты участникам боевых действий на территории Афганистана и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в нашем регионе увеличен с 50 тысяч до 75 тысяч тенге.

Для социальной реабилитации людей с особыми потребностями в Павлодарской области направили 1,9 миллиарда тенге. Сегодня на местах решают вопрос с финансированием для компенсации 50% от стоимости путевки для родителя или опекуна, который сопровождает ребенка с особыми потребностями на санаторно-курортное лечение. В большинстве городов и районов Павлодарской области готовы выдавать на эти цели 40 МРП. Акиматам Актогайского, Баянаульского, Железинского, Иртышского и Майского районов рекомендовано завершить эту работу в течение первого полугодия.

Еще один вопрос, который волнует людей с особыми потребностями, - открытие многофункционального реабилитационного центра. В Павлодаре уже подобрали подходящий для строительства такого комплекса земельный участок и в течение двух недель намерены завершить его оформление.

Этот проект нашему региону действительно необходим, - подчеркнул аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. - Основными направлениями в работе нового центра должны стать медицинская помощь, реабилитация и оздоровление людей с особыми потребностями. Комплекс должен будет работать на более качественном уровне. Уже сегодня нужно определиться, кто будет отвечать за его бесперебойное функционирование.

В конце рабочей встречи глава региона напомнил подчиненным о необходимости более чуткого отношения к людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По словам акима, только за прошедшие два месяца в его адрес поступило почти 100 обращений, связанных с получением социальной поддержки. Нередко люди, которые оставляют жалобы, указывают на формальный подход госслужащих к работе и волокиту с их стороны. Кроме того, Абылкаир Скаков поручил до 15 апреля завершить ревизию всех объектов, которые не оборудованы для доступа людей с особыми потребностями.

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