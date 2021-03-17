Празднование Наурыз мейрамы в Нур-Султане будет посвящено добрым делам

Планируется раздать еще около тысячи продкорзин.

В этом году празднование Наурыза в столице пройдет под лозунгом "Қайырымды істер". В рамках нынешней концепции праздника волонтеры и активные горожане проводят множество акций, добрых дел, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Отметим, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев высказывался о необходимости разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника.

Сохранение межнационального мира и согласия - долг не только государственных структур, но и общества в целом, и каждого гражданина. Мы должны продвигать общие ценности, объединяющие наших людей. Например, необходимо разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. Чем больше ценностей объединяет все общество, тем сильнее будет наше единство, - отметил Президент.

Наурыз – праздник обновления, единения народа, поэтому людям необходимо сплотиться, протянуть руку помощи ближнему, нуждающемуся.

В рамках общенационального марафона "Добрых дел" столичные волонтеры, меценаты, предприниматели, активисты с начала марта раздали свыше двух тысяч продуктовых корзин одиноко проживающим пенсионерам, пожилым людям, многодетным, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. В снежные дни они помогали горожанам очищать их дворы от снега и наледи. Все мероприятия проводятся со строгим соблюдением всех саннорм и требований.

Эти добрые дела найдут продолжение и в дни празднования Наурыз мейрамы.

Так, в честь праздника планируется раздать еще около тысячи продкорзин.

Мы призываем всех жителей города проявить активность и оказать помощь всем, кто в ней нуждается: убрать снег, сходить за лекарствами, купить продукты. Чтобы показать людям, что они не одни в своей беде, а являются частью сплоченного и единого общества.

Вместе с тем не стоит забывать о том, что опасность заражения коронавирусом все еще сохраняется. Особенно в праздничные дни лучше избегать мест массового скопления людей. Рекомендуется провести эти дни дома, в кругу семьи, не устраивая мероприятий с участием большого количества людей. А для интересного времяпровождения в выходные учреждения культуры города подготовили немало онлайн мероприятий, которые будут проводиться в прямом эфире по телевидению и в соцсетях. В том числе – концерты, выставки, театрализованные представления, историко-познавательные лекции и конференции, акции и конкурсы.

Берегите себя и своих близких!

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