Почти 60 кг золота купили казахстанцы в феврале

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г.

2 309 мерных слитков общим весом 59,2 кг приобрели казахстанцы в феврале 2021 года, сообщает zakon.kz.

По данным Нацбанка, золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г.

Его доля от общего объема продаж составляет 28% – 12 932 штуки. Далее следуют 100-граммовые – 10 830 штук (23%), 20-граммовые – 10 637 штук (22%), 5-граммовые – 7 235 штук (15%) и 50-граммовые – 5 668 штук (12%), - отметили в финрегуляторе.

В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау

С 2017 года всего продано 47 302 золотых слитка общим весом 1,74 т.

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