Истерика от бессилия – в Госдуме прокомментировали слова Байдена о Путине

Такие высказывания можно считать и оскорбительными для всей страны, - Вячеслав Володин.

Слова американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине являются "истерикой от бессилия", сообщает zakon.kz.

Такое заявление сделал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в Telegram, отметив, что такие высказывания можно считать и оскорбительными для всей страны.

Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит за вмешательство" в американские выборы осенью 2020 года. Кроме того, на вопрос журналиста считает ли Байден Путина "убийцей", президент США, подумав, ответил "я считаю".

При этом американский президент уточнил, что можно сотрудничать с Россией в тех областях, где совместная работа осуществляется в общих интересах. Примером такого сотрудничества он назвал решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений.

Накануне, 16 марта, разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание экс-президента Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!