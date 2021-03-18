Путин о словах Байдена: Кто как обзывается, тот сам так называется

Глава России заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.

В интервью ABC News президент США заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Президент России прокомментировал это заявление во время встречи с жителями Крыма, передает zakon.kz.

Мы действительно, как он сказал, лично знакомы. И чтобы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Это первое, - сказал Путин.

Далее он отметил, что "когда мы оцениваем других людей, или даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы являемся по сути".

Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайная поговорка. Смысл очень глубокий в этом. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества, и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия, и даем оценку вообще, - отметил президент России.

Он заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них, пишет ТАСС. По его мнению, руководство США настроено на отношения с Россией только на условиях Вашингтона, Россия же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.

Джо Байден давал интервью, во время которого зашло обсуждение Путина. Во время разговора журналист спросил: "Вы думаете, что он [Путин] убийца?". "Ммм, да", - ответил на это Байден.

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