Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость - Медведев о Байдене

По его словам, ранее он производил адекватное впечатление.

Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость, процитировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев доктора Фрейда, комментируя заявление президента США Джо Байдена о Владимире Путине, передает zakon.kz.

С нынешнем президентом США Джо Байденом я встречался на разных международных мероприятиях. Тогда он производил адекватное впечатление, но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - цитирует Медведева РИА Новости.

В марте 2011 года, когда Медведев занимал пост президента России, он в своей подмосковной резиденции принимал Байдена, который тогда был вице-президентом США. В частности, тогда они обсуждали перспективы развития российско-американских отношений.

В интервью ABC News президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Во время разговора журналист спросил: "Вы думаете, что он [Путин] убийца?". "Ммм, да", - ответил на это Байден.

Позднее президент России прокомментировал это заявление во время встречи с жителями Крыма, процитировав слова из детства: "Кто как обзывается, тот так и называется".

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