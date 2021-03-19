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Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области 

Фото: 24.kz 19 марта 2021, 16:10

ДЧС области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области, передает zakon.kz.

В Алматинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с, порывами 23-28 м/с временами 30 м/с и более. А также местами ожидается туман, - сообщили в ДЧС

ДЧС области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

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