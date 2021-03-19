Карту зеленых насаждений опубликовали в Алматы

По данным инвентаризации, в городе произрастает 120 видов деревьев.

Управление зеленой экономики Алматы опубликовало интерактивную карту зеленых насаждений города, созданную на основе Реестра, передает zakon.kz. Общественность много лет требовала, чтобы акимат открыл эту информация для горожан. В 2015 году Экологическое общество "Зеленое спасение" даже обратилось в суд с требованием сделать информацию доступной для горожан.

В результате Управление природных ресурсов и регулирования природопользования (с 2019 года Управление зеленой экономики) опубликовало информацию о зеленом фонде города по состоянию на 2011 год. Но через несколько лет она исчезла.

На новой карте имеется информация о породе дерева, возрасте, высоте и его состоянии (здоровые, аварийные, ослабленные, угнетенные и др.).

Отдельно отмечены растения, которые внесены в Красную книгу Казахстана. Карту с информацией о деревьях можно найти по ссылке.

По данным инвентаризации, в городе произрастает 120 видов деревьев.

Больше всего в городе – вязов (41,6 %), кленов (11,5%), ясеней, яблонь, тополей, сосен и елей, - сообщили в управлении.

На сайте Управления в разделе "Статистика / МОТИВИРОВАННЫЕ ОТКАЗЫ ПО РАЗРЕШЕНИЯМ" можно посмотреть информацию об отказах по запросам на вырубку деревьев.

Учитывая, что база формировалась по результатам инвентаризации 2018-2019 годов, обнаружилось, что некоторые данные в базе устарели. На карте отмечены деревья, которых уже, к большому сожалению, по той или иной причине нет.

Экологическое общество "Зеленое спасение" призывает алматинцев активно пользоваться картой и проверить правильность опубликованной информации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!