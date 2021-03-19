В Актау таможенника осудили на 5 лет за помощь в контрабанде ювелирных изделий

Приговор не вступил в законную силу.

В Актау вынесли приговор в отношении главного специалиста таможенного поста "Аэропорт-Актау" Т. и трех граждан, продающих ювелирные изделия. Они незаконно провозили в Казахстан из Турции крупную партию ювелирных изделий, передает zakon.kz.

Уголовное дело рассматривали в Актауском городском суде.

В суде было установлено, что сотрудник таможенного поста Т., являясь госслужащим, в 2018-2020 годах в аэропорту Актау помогал отдельным гражданам провозить ювелирные изделия без проведения таможенного оформления и уплаты таможенного налога.

В 2020 году он помог таким образом трем казахстанцам. За это он получил вознаграждение в 300 тыс. тенге.

Общая таможенная стоимость золотых изделий, которые контрабандным путем ввезли в РК подсудимые составила 31 583 719 тенге, сумма налога подлежащего по ним -7 349 823 тенге, - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, каждому из оставшихся - 8 лет.

Защитник подсудимого просил оправдать Т. , так как его вина не была доказана в полной мере. Остальным подсудимым К., Б., и А. защитник просил назначить легкое наказание, учитывая, что они полностью признают свою вину, имеют на иждивении малолетних детей.

Суд признал Т. виновным в "Экономической контрабанде" и "Злоупотреблении должностными полномочиями". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Остальных подсудимых признали виновными в даче взятки. Суд оштрафовал каждого на 7,8 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности в органах и государственных организациях.

Приговор не вступил в законную силу.

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