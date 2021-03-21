В Майами-Бич объявлен режим ЧП из-за наплыва туристов

Ранее вечеринка на городском пляже закончилась столкновениями с полицией. Отдыхающие не соблюдали карантинные меры и провоцировали правоохранителей на конфликт.

Власти американского курортного города Майами-Бич (штат Флорида) ввели режим ЧП из-за наплыва толп людей, желающих отдохнуть в городе на каникулах, передает zakon.kz.

Как сообщает администрация города, для сокращения потока туристов глава городской администрации Дэн Гелбер был вынужден объявить в городе комендантский час. В обращении к жителям города он сравнил происходящую ситуацию с фитилем, из которого в любой момент может вспыхнуть пламя.

Город Майами-Бич объявляет о начале комендантского часа в зоне повышенного риска. Чрезвычайные меры вводятся на время весенних каникул начиная с вечера 20 марта.

Въезд в город закрыт с 21:00 по 6:00. Отдыхающим также запретили посещать пляжи и массовые мероприятия.

Ранее вечеринка на пляже в Майами-Бич закончилась столкновениями с полицией. Отдыхающие не соблюдали карантинные меры и провоцировали правоохранителей на конфликт, им пришлось применить перцовые баллончики и арестовать около 120 человек.

По последним данным, во Флориде коронавирусом с начала пандемии заразились более 2 миллионов человек, жертвами инфекции стали свыше 30 тысяч пациентов.

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