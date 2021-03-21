В Кремле рассказали, как Путин и Шойгу прогулялись по тайге

Сибирские места становятся достаточно частым пунктом назначения отдыха Путина.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в одном из регионов Сибири, передает zakon.kz.

Фотографии из поездки опубликованы на сайте Кремля.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Шойгу пригласил Путина в свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины.

Одним из пунктов отдыха стала поездка на мощном вездеходе, которым управлял глава России, а министр обороны находился рядом на пассажирском кресле.

В 2017 году Путин также отправился в тайгу после рабочего визита в Красноярский край. Тогда Песков отказался комментировать, сопровождал ли Путина Шойгу.

Эти сутки уже относятся к личному графику президента, я просто не знаю. Дмитрий Песков

Сибирские места становятся достаточно частым пунктом назначения Путина: в Туве и Хакасии он ловил рыбу, в Иркутской области охотился. В Кремле при этом подчеркивают, что глава государства "остается верен своим предпочтениям в своей любви к России, к российской географии".

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