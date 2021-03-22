В Наурыз жителей Актау общественный транспорт обслуживает бесплатно

Жители города выразили свою благодарность, отметив важность подобных акций.

В Актау во время празднования Наурыз мейрамы общественный транспорт курсировал бесплатно, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс - службе акимата города Актау, 22 марта проезд в общественном транспорте по всем маршрутам (№ 2, 3, 4, 4м, 5, 7, 8) будет бесплатным для всех пассажиров.

Жители города также выразили свою благодарность, отметив важность подобных акций.

Впервые все внутригородские автобусы стали бесплатными. Это большая радость для всех горожан. Хочу выразить большую благодарность организаторам! жительница города Актау Жазира Алпысбаева

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