Три землетрясения зарегистрированы близ Алматы

Первые толчки были зафиксированы в 01:36 ночи.

24 марта казахстанской сетью сейсмических станций зарегистрировано сразу три землетрясения, сообщает zakon.kz.

24 марта в 01:36 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 730 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Афганистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 37.88° с.ш. 71.84° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Следующая серия толчков была зафиксирована уже в 03:14 в 369 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 12.5. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 41.79° с.ш. 80.98° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Третье землетрясение магнитудой 4.2. произошло в 06:04. Эпицентр землетрясения был расположен в 375 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.4. Координаты эпицентра 41.63° с.ш. 80.94° в.д.Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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