Токаев созвал 29-ю сессию АНК

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Она пройдет 28 апреля 2021 года в городе Нур-Султан.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Созвать двадцать девятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля 2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев-центре с повесткой дня "30 лет единства, мира и согласия", - говорится в тексте указа.
Правительству РК поручено принять меры по организации проведения двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.
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