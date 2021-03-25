Врачи сообщили о состоянии пострадавших при крушении Ан-26 близ Алматы

Оба пациента в сознании.

Двое пострадавших в авиакатастрофе с Ан-26 находятся в сознании, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе УОЗ отметили, что их состояние стабильно тяжелое.

Состояние стабильно тяжелое, наблюдаются в условиях реанимации. Оба пациента в сознании, - уточнили в ведомстве.

Крушение военного самолета произошло 13 марта. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли.

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