Атырауская область перешла в "красную" зону: в регионе усилили карантин

Соответствующее постановление подписал главсанврач области.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов подписал постановление "Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Атырауской области", сообщает zakon.kz.

Напомним, 25 марта Атырауская область пополнила список "красной" зоны по распространению коронавируса.

Согласно документу, вводятся "ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации", а также продлевается карантин и ограничительные мероприятия на Тенгизе до стабилизации эпидемиологической ситуации".

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области, - следует из постановления.

Всем промышленным предприятиям и компаниям, работающих вахтовым методом обеспечить:

строгое выполнение ограничительных и карантинных мер согласно требований действующего постановления главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №67, №68 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан";

приведение карантинных мест, организованных для размещения рабочих перед заездом на вахту в соответствие с требованиями приложения №25 постановления главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан", с обязательным согласованием с территориальными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля.

Жителям Атырауской области:

при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены.

Запретить:

проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых, спортивных, образовательных мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп);

работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров, концертных залов.

Ограничить по времени и режиму работы:

перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, а также рекомендуем не менее 50% сотрудников частного предпринимательства на "дистанционную" форму работы, за исключением служб задействованных в противоэпидемических мероприятиях направленных на профилактику коронавирусной инфекции и обеспечивающих жизнеобеспечение населения; на "дистанционную" форму работы переводить в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше, лиц имеющих хронические заболевания;

проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн-режиме;

организацию работы банков, отделения АО "Казпочта", Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с ограничением по времени с 09.00 часов до 18.00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;

организацию работы учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установленным графиком работы. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах-с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9,11(12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% -в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс-1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов;

дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей), с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи;

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%;

религиозные объекты (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Запретить проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других);

продовольственные и непродовольственные крытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима,с запретом работы в субботу и воскресенье;

продовольственные и непродовольственные открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, в субботу с 09.00 часов до 17.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в воскресенье;

торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, непродовольственные магазины- разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 22.00 часов, (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

объектам общественного питания, в будние дни с 09.00 часов до 20.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), фудкортам работать только на доставку и вынос;

салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя);

спорткомплексы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя),с запретом работы в субботу и воскресенье;

сауны, спа-центры, бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Ввести карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, - говорится в постановлении.

Также главсанврач Атырауской области постановил "установить режим работы общественного автотранспорта с 06.00 часов до 23.00 часов, с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, с открытием всех дверей, обеспечить проведение ежедневной дезинфекции общественного автотранспорта на конечных остановках".

Согласно документу, "заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам, общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках)".

Настоящее постановление вступает в законную силу с 00:00 29 марта, - подчеркивается в документе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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