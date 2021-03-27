Появилось видео тренировок сборных Казахстана и Франции на "Астана-Арене"

Матч пройдет 28 марта в 19:00.

Федерация футбола Франции предоставила видео тренировки французской сборной, передает zakon.kz.

Тренировки сборной Франции перед матчем отбора на чемпионат мира 2022 года с Казахстаном прошли на стадионе "Астана-Арена" в Нур-Султане.

Также видео тренировки сборной Казахстана перед матчем отбора на ЧМ-2022 со сборной Францией предоставила Казахстанская федерация футбола.

28 марта в 19:00 в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет матч сборной Казахстана со сборной Франции, без зрителей.

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