Встреча начнется в 19:00.

Сборные Казахстана и Франции прибыли на "Астана-Арену", где в 19:00 стартует матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.kz.

28 марта в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года пройдет матч сборной Казахстана со сборной Франции, без зрителей. Встреча пройдет на "Астана Арене" и начнется в 19:00.

Первый тур казахстанцы пропустили, тогда как французы дома поделили очки с Украиной (1:1), против которой подопечные Байсуфинова сыграют 31 марта в Киеве.

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