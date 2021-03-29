Число умерших от COVID-19 в Казахстане превысило 3000

На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 797 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 29 марта, сообщает zakon.kz.

На 29 марта лечение от КВИ продолжают получать 23 797 человек (21 691 КВИ+ и 2 106 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 102 пациента, на амбулаторном уровне – 15 695 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 351 пациент, • в состоянии крайней степени тяжести – 79 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 43 пациента.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 20 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 3014 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 27 марта 2021 года зарегистрировано 22 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 217 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 50 433, случаев с летальным исходом - 682, всего выздоровело – 47 645 человек.

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