Супруги "усыновили" трех пенсионеров в России

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Это стало возможно благодаря новому закону.
Семья в России стала приемной для 3-х пенсионеров. Интересный случай произошел в Башкирии, передает zakon.kz.
По информации RT, супруги решили "усыновить" пенсионеров по новому российскому закону, согласно которому семьям стало можно брать пожилых людей под опеку. Светлана и Альфир живут в своем доме, дети уже выросли и уехали. и чтобы совместить приятное с полезным, супруги решили стать семьей для двух бабушек и дедушки. Светлана занимается их бытом и здоровьем, к каждому ищет свой подход.
Все "усыновленные" пенсионеры - дети войны
Светлана призналась, что пенсионеры стали им как родители, и супруги общаются с ними обходительно, уже изучили их характер. Приемные бабушки и дедушка, в свою очередь, довольны новой семьей.
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