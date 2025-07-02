#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.29
613.28
6.62
Экономика и бизнес

Теплица, пекарня и инватакси заработали благодаря программе "Ауыл аманаты" в Абайском районе

Программа &quot;Ауыл аманаты&quot; в Абайском районе, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 10:26 Фото: акимат Карагандинской области
В Абайском районе заработали новая теплица, пекарня и инватакси. Все это стало возможным благодаря финансированию по программе поддержки развития сельского бизнеса "Ауыл аманаты".

Теперь жители села Койбас Абайского района смогут круглый год покупать местные огурцы и помидоры по приемлемым ценам. Овощи выращивают в теплице "Дары Койбаса".

Площадь теплицы – 200 м². За растущими в ней овощами ухаживает один наемный работник.

В поселке Топар благодаря программе "Ауыл аманаты" заработало и инватакси. На полученные деньги купили специальный автомобиль, в котором удобно перевозить людей в инвалидных креслах.

Фото: акимат Карагандинской области

Прибыли этот проект не приносит: он направлен на то, чтобы обеспечить нужды людей с особыми потребностями, живущих в поселке.

В Абае за счет финансирования по программе "Ауыл аманаты" открылась также новая пекарня.

На полученные средства предприниматель Вадим Аничкин купил печи, расстоечные шкафы, разделочные столы и морозильные камеры.

Фото: акимат Карагандинской области

Сейчас пекарня ежедневно производит тысячу булок. В ней трудятся четыре наемных работника.

В швейном цехе села Сарепта, открытом благодаря программе "Ауыл аманаты", шьют вещи по индивидуальным заказам.

Фото: акимат Карагандинской области

На молочную ферму в селе Жаманжол за счет финансирования по программе поддержки сельского бизнеса купили новый трактор.

Теперь фермер может формировать свою кормовую базу и не зависеть от поставщиков. В свою очередь это должно привести к сдерживанию роста цен на молоко и мясо для конечного потребителя.

Фото: акимат Карагандинской области

Программа "Ауыл аманаты" не только помогает развитию сельского хозяйства, но и позволяет открывать в селах современные кафе, расширять ассортимент магазинов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики
Экономика и бизнес
11:31, Сегодня
Гендиректор и начальники: кого наказали после разоблачающего аудита электроэнергетики
Налоговики рассказали, какие виды проверок могут ожидать казахстанцев
Экономика и бизнес
10:40, Сегодня
Налоговики рассказали, какие виды проверок могут ожидать казахстанцев
3,8 млрд тенге направит правительство в Павлодар и Экибастуз
Экономика и бизнес
09:23, Сегодня
3,8 млрд тенге направит правительство в Павлодар и Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: