Теплица, пекарня и инватакси заработали благодаря программе "Ауыл аманаты" в Абайском районе

В Абайском районе заработали новая теплица, пекарня и инватакси. Все это стало возможным благодаря финансированию по программе поддержки развития сельского бизнеса "Ауыл аманаты".

Теперь жители села Койбас Абайского района смогут круглый год покупать местные огурцы и помидоры по приемлемым ценам. Овощи выращивают в теплице "Дары Койбаса".

Площадь теплицы – 200 м². За растущими в ней овощами ухаживает один наемный работник.

В поселке Топар благодаря программе "Ауыл аманаты" заработало и инватакси. На полученные деньги купили специальный автомобиль, в котором удобно перевозить людей в инвалидных креслах.

Фото: акимат Карагандинской области

Прибыли этот проект не приносит: он направлен на то, чтобы обеспечить нужды людей с особыми потребностями, живущих в поселке.

В Абае за счет финансирования по программе "Ауыл аманаты" открылась также новая пекарня.

На полученные средства предприниматель Вадим Аничкин купил печи, расстоечные шкафы, разделочные столы и морозильные камеры.

Фото: акимат Карагандинской области

Сейчас пекарня ежедневно производит тысячу булок. В ней трудятся четыре наемных работника.

В швейном цехе села Сарепта, открытом благодаря программе "Ауыл аманаты", шьют вещи по индивидуальным заказам.

Фото: акимат Карагандинской области

На молочную ферму в селе Жаманжол за счет финансирования по программе поддержки сельского бизнеса купили новый трактор.

Теперь фермер может формировать свою кормовую базу и не зависеть от поставщиков. В свою очередь это должно привести к сдерживанию роста цен на молоко и мясо для конечного потребителя.

Фото: акимат Карагандинской области

Программа "Ауыл аманаты" не только помогает развитию сельского хозяйства, но и позволяет открывать в селах современные кафе, расширять ассортимент магазинов.