Nike подал в суд на создателей "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью

В каждой паре амортизирующая воздушная подушка заполнена чернилами, к которым примешана капля крови.

Рэпер Lil Nas X совместно с маркой MSCHF выпустил собственную версию кроссовок Nike Air Max 97 под названием Satan Shoes ("Сатанинская обувь") — как утверждают создатели, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В них использована человеческая кровь, которую сдали шестеро сотрудников марки. В каждой паре амортизирующая воздушная подушка заполнена чернилами, к которым примешана капля крови, а к шнуркам прикреплена подвеска-пентаграмма. На кроссовках вышита надпись LUKE 10:18, которая отсылает к отрывку из Евангелия от Луки: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

Бренд Nike подал федеральный иск о нарушении прав на товарный знак против MSCHF Product Studio Inc., которая производила кроссовки на основе силуэта Air Max 97 с "сатанинскими деталями".

Nike утверждает, что обувь "изготовлена без одобрения или разрешения Nike, и бренд никоим образом не связан с этим проектом".

В иске отмечается критика Nike в социальных сетях из-за этого релиза, в том числе один пост, в котором говорится: "Больше не куплю Nike". Nike требует, чтобы федеральный судья приказал уничтожить обувь и присудить Nike любую прибыль, полученную MSCHF от продажи обуви. Спортивный бренд также требует штрафных санкций.

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