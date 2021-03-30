В "Ashyq" не будут добавлять новых участников

Вопрос тиражирования проекта по всем городам будет принят после подведения итогов комиссией.

По программе "Ashyq" могут работать только те 110 организации в Алматы, которые уже есть в списке. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Он пояснил, что постановлением главного санврача РК для участия в пилотном проекте были обозначены пять видов деятельности.

Мы взяли определенное количество под данный пилотный проект и в настоящее время он продолжается. В нем участвует пять видов деятельности со 110 организациями, - сказал он.

Вопрос тиражирования проекта по всем городам будет принят после подведения итогов комиссией.

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