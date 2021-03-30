Причину увеличения COVID-19 среди детей объяснили в Минздраве

Британский штамм более агрессивен в отношении молодежи.

В марте было увеличение заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщила на брифинге председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

Всего с 1 января заболели 12 862 детей до 18 лет. В марте мы видим увеличение заболеваемости на 5%. Рост заболеваемости отмечается среди школьников. В принципе, это было прогнозируемо, потому что 1 марта мы разрешили учиться детям не только 1-5, 9-11 классов, но и других классов, - объяснила Есмагамбетова.

Она добавила, что территориальными департаментами санэпидконтроля обеспечивается контроль совместно с управлениями образования по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику КВИ в организациях образования.

С точки зрения увеличения социальных контактов детей в школах, хотела бы обратить внимание на результаты исследования, которые говорят, что британский штамм, к сожалению, более агрессивен в отношении молодежи. То есть, молодежь заболевает им чаще, чем обычным коронавирусом, - добавила глава комитета Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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