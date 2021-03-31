Путин заявил о недопустимости вмешательства в дела Беларуси

Он призвал дать гражданам страны самостоятельно принять решение.

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель указал на недопустимость вмешательства в дела Беларуси извне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, — подчеркнул российский лидер.

Он призвал дать гражданам Беларуси самостоятельно спокойно разобраться в сложившейся в стране ситуации и принять соответствующие решения, в том числе касательно изменения конституции. По оценке Путина, происходящее в Беларуси выгодно отличается от событий в ряде "развитых демократий" — безоружным в спину в Минске не стреляли.

Протесты в Беларуси начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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