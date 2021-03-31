Cоздать в ЗКО государственный природный резерват предлагают депутаты

Организация нового природоохранного учреждения позволит в полной мере обеспечить сохранение и восстановление степного биоразнообразия региона.

Создать в Западно-Казахстанской области государственный природный резерват "Бокейорда" предложили члены парламентской фракции Народной партии Казахстана в своем депутатском запросе к заместителю премьер-министра страны Ералы Тугжанову, передает zakon.kz.

Мажилисмены отметили, что сегодня человеческая цивилизация столкнулась с глобальной угрозой сохранения биосферы нашей планеты. В зоне риска находятся важнейшие экосистемы мира – леса Амазонки, Мировой океан, ледники горных систем. К этому списку должны быть отнесены естественные степные экосистемы, центром которых является Казахстан.

По оценке международных экспертов, к настоящему времени на крупнейшем Евразийском континенте в Казахстане сосредоточена значительная часть сохранившихся естественных степных пространств планеты Земля, перспективных для охраны и восстановления редких и находящихся, под угрозой исчезновения, видов животных и растений, а также для сохранения уникальных экосистем.

Как отметила депутат Айжан Скакова, степь является настоящим богатством нашего народа, священной колыбелью тюркского мира, о роли Степи и степных экосистем в историческом развитии Евразийского континента свидетельствуют исследования многих выдающихся ученых.

Природное и культурно-духовное значение Степи для нашей страны, ее сохранение должно стать национальным приоритетом, - сообщила депутат, подчеркнув, что на сегодня степи являются наименее защищенным типом экосистем в Казахстане и крайне недостаточно представлены в системе особо охраняемых природных территорий страны.

В связи с чем мажилисмены предлагают создать государственный природный резерват "Бокейорда" в Западно-Казахстанской области для сохранения уникальных и репрезентативных природных комплексов степных экосистем для будущих поколений казахстанцев и всего мира.

При этом Айжан Скакова напомнила, что в 2010 году Правительство Казахстана совместно с Глобальным экологическим фондом и Программой развития ООН в Республике Казахстан утвердило проект «Сохранение и устойчивое управление степными экосистемами», в результате которого началась подготовка естественно-научного обоснования создания государственного природного резервата "Бокейорда" в Западно-Казахстанской области. На эти цели были израсходованы 12 млн тенге, на разработку ТЭО - 15 млн тенге, выделенные ПРООН в Казахстане.

По словам депутата, мероприятия по подготовке ТЭО создания государственного природного резервата "Бокейорда" были включены в отраслевую Программу "Жасыл Даму" на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства от 10 сентября 2010 года, однако реализация мероприятий была приостановлена по неизвестным причинам. В бюджетной программе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на 2021-2023 годы также не предусмотрено финансирования данной работы.

Между тем, заявила парламентарий, международные организации (ГЭФ и ПРООН), а также Российская Федерация продолжают выражать интерес и готовность сотрудничества по созданию государственного природного резервата "Бокейорда". Депутат отметила, что в приграничной с Казахстаном Волгоградской области за гораздо меньший период времени создан и функционирует биосферный резерват ЮНЕСКО "Озеро Эльтон".

Российская сторона предлагает реализацию совместного проекта по номинации трансграничного биосферного природного резервата ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области и Волгоградской области, подчеркнула депутат.

По словам Айжан Скаковой, организация нового природоохранного учреждения позволит в полной мере не только обеспечить сохранение и восстановление степного биоразнообразия региона, но и обеспечит Казахстану свое место и роль в сохранении мирового природного наследия. Позволит улучшить социально-экономические условия в регионе, через создание дополнительных рабочих мест, развитие экологического туризма, обеспечения дополнительного дохода для местного населения и т.д.

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