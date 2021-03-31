Депутат просит проверить на экстремизм участников марша феминисток в Алматы

Также Тлеухан просит "защитить страну от однополых браков".

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Бекболат Тлеухан обратился к правительству с просьбой проверить на экстремизм участников марша феминисток, который недавно прошел в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, Тлеухан напомнил, что 8 марта в Алматы состоялся марш феминисток.

В Международный женский день пять феминистских организаций вышли на марш в городе Алматы. Мы посмотрели ролики, опубликованные в СМИ и социальных сетях. Помимо вопросов, поднятых в обращении в акимат Алматы, мы видим, что протестующие поднимали вещи, чуждые нашему мировоззрению и идентичности, и даже поднимали лозунги экстремистских организаций, которые запрещены в Казахстане. На первый взгляд этот марш выглядит как марш против домашнего насилия. Однако, повестка митинга перешла в совершенно другое русло, - считает мажилисмен.

Под экстремистской организацией он подразумевал движение "Көше партиясы", которое суд признал экстремистским. По его словам, следует проанализировать митинг в Алматы на соответствие требованиям закона, допустил ли акимат выход на площадь экстремистских группировок. Все это, на его взгляд, нарушает в казахстанском обществе национальные ценности.

Помимо этого, он считает, что для защиты детей от вредоносной информации необходимо рассмотреть вопрос о внесении закона в парламент, который будет направлен "на защиту от аморальности сексуальных меньшинств, ужасных явлений, таких как однополые браки".

8 марта в Алматы впервые прошел санкционированный марш и митинг за права женщин.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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