Из‑за призывов к отставке президента: на рынках и в школах Туркменистана началась установка камер

Силовики требуют у руководства детских садов и школ, а также владельцев рынков и частных предприятий установить камеры наружного видеонаблюдения.

В городе Мары, находящийся на юге Туркмении, силовики требуют у руководства детских садов и школ, а также владельцев рынков и частных предприятий установить камеры наружного видеонаблюдения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Медианзона ЦА.

Меры были приняты после появления листовок с призывами к отставке президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отмечается, что сотрудники органов безопасности требуют от предприятий и учреждений установить камеры наблюдения в двухдневный срок.

На днях возле подъездов многоэтажных домов и других общественных местах городов Мары, Туркменабад и Байрамали появились листовки с призывами к отставке президента. О своей причастности к акции объявило оппозиционное движение "Демократический выбор Туркменистана". Позже стало известно о задержании членов движения Дидара Аширова и Доврана Гылыджова, раздававших листовки в Туркменабаде. Сообщалось, что их задержали сотрудники министерства нацбезопасности.

Движение "Демократический выбор Туркменистана" начало свою деятельность в июне 2020 года. Активисты, находящиеся за границей, объявили своей целью "освобождение от диктаторского режима [президента] Бердымухамедова".

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