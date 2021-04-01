Токаев: Мы вынуждены соглашаться на невыгодные условия для поставок вакцин

Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок - Президент.

На совещании по ситуации с коронавирусом в стране Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос вакцинации от коронавируса, передает zakon.kz.

По мнению Президента, вакцинация в стране проходит медленно.

По темпам иммунизации мы значительно отстаем от государств-лидеров… На сегодняшний день завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом – 137 346 чел.). Причина такого положения проста – нехватка вакцин. Правительство заверяло, что договоренности по Спутнику V и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации я анонсировал массовую вакцинацию, начиная с 1 февраля… По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок, - сказал Токаев.

Он отметил, что вакцины от коронавируса имеют высокую температурную чувствительность. Следует четко проработать все аспекты их транспортировки, хранения, непосредственно прививания.

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