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Отсрочки по налогам и кредитам для МСБ поручил проработать Токаев

Фото: pixabay.com 1 апреля 2021, 16:10

Токаев дал соответствующее поручение.

Касым-Жомарт Токаев дал поручения по оказанию поддержки пострадавшему от карантина бизнесу, передает zakon.kz.

Президент попросил Правительство оперативно проработать введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях.

Также он дал поручение Нацбанку РК.

Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Национальному банку поручаю проработать возможность отсрочки платежей по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики, - сказал он.

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