Летнюю террасу одного из популярных ресторанов снесли в Алматы по решению суда

Как выяснилось, уличное кафе было установлено на захваченных землях госфонда.

В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу одного из популярных ресторанов. Как выяснилось, уличное кафе было установлено на захваченных землях госфонда, сообщает zakon.kz.

Как отметили в управлении градостроительного контроля, судебные тяжбы по данному объекту велись с 2019 года.

В 2019 году постановлением СМАС собственник был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 319 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде штрафа, но наше требование о сносе не было удовлетворено. Только в текущем году нам удалось добиться сноса незаконно возведенной летней площадки уже на основании решения Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы, - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что снос террасы известного заведения на улице Гоголя, 169 был произведен сегодня в присутствии судебных исполнителей.

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