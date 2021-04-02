Свадебный кортеж устроил беспредел на дорогах Тараза

4 водителя кортежа привлечены к административной ответственности.

Камерами внешнего наблюдения Центра оперативного управления УП города Тараз зафиксированы факты нарушения Правил дорожного движения водителями автомашин в составе свадебного кортежа, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Так, к административной ответственности привлечены 4 водителя кортежа, в отношении которых составлено 5 протоколов об административных правонарушениях.

На водителя автомобиля Lada 211440 составлен административный протокол по статье 606 части 1 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки", водитель Audi А6 привлечен к ответственности по статье 600 части 1 КоАП РК "Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения".

Еще один водитель заплатит штраф за нарушение статьи 593 части 3 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров", так как его пассажиры ехали, высунувшись во время движения из окон авто.

На водителя Mercedes-Benz E350 составлены административные протокола по статье 595 части 1 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и по статье 601 части 1 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".

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