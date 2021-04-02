Сроки пилотного проекта по сопроводительным накладным продлили в Казахстане

Также продлен пилот по товарам Виртуального склада - до 1 ноября 2021 года.

Министр финансов РК своим приказом от 26 марта 2021 года продлил сроки Пилотного проекта по сопроводительным накладным на товары (СНТ). Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Так, срок Пилота по подакцизным товарам и товарам, ввозимым из ЕАЭС/вывозимым в ЕАЭС продлен до 1 июля 2021 года.

Пилот по товарам Виртуального склада продлен до 1 ноября 2021 года.

По товарам из Перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки срок начала Пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля текущего года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года, - сообщили в КГД.

Вместе с тем в комитете отметили, что для налогоплательщиков, занимающихся розничной торговлей товаров (в том числе так называемых "магазинов у дома) по сопроводительным накладным на товары законодательством установлены следующие особые положения.

По подакцизным товарам предусмотрено только лишь подтверждение СНТ от оптовых поставщиков и производителей.

Такую процедуру можно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения ИС ЭСФ.

По остальным товарам подтверждение полученной продукции не требуется.

Также розничные реализаторы не должны создавать никаких Виртуальных складов. Для них в информационной системе "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ) автоматически создается "Нераспределенный склад", куда будут поступать товары, - подчеркнули в КГД.

При этом СНТ заменяет накладную на отпуск товаров на сторону (Форма З-2), а по подакцизным товарам заменяет сопроводительные накладные на нефтепродукты, алкогольную продукцию и табачные изделия (СНН, СНА и СНТИ). Эти документы не требуются для ведения налогового учета.

Видеоуроки, как зарегистрироваться, и как подтвердить полученную от поставщика СНТ, размещены на сайте КГД МФ РК (раздел "ИС ЭСФ", подраздел "Сопроводительные накладные на товары", вкладка "Видеоуроки") и на YouTube каналах "Внедрение СНТ в РК", "kgd.gov.kz".

В комитете госдоходов также отметили, что для реализации табачных изделий нет необходимости покупать дорогое оборудование, достаточно зарегистрироваться посредством использования электронно-цифровой подписи в информационной системе маркировки товаров, по ссылке markirovka.kz.

В качестве альтернативы 2Д сканерам можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Naqty Sauda".

По вопросам маркировки товаров круглосуточно работает бесплатная "горячая" линия по номеру – 8 800 080 6565.

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