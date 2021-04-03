За день более 7 тысяч алматинцев получили вакцину от COVID-19

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Сейчас в городе работают 56 прививочных кабинетов.
За пятницу, 2 апреля, в Алматы вакцинировали от коронавирусной инфекции более 7 тысяч человек, сообщает zakon.kz.
Как сообщили в управлении общественного здоровья города, за 2 апреля провакцинировано 7 060 человек.
Сегодня процесс иммунизации населения Алматы продолжится. Сейчас в городе работают 56 прививочных кабинетов.
Вакцину можно получить в прививочных кабинетах - территориальных медицинских организаций, в передвижных прививочных пунктах - организованных на территории торговых центров, рынков и др.
Ранее сообщалось, что Алматы на протяжении трех месяцев будут выделять по 250 тысяч доз вакцины.
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