Есть недопонимания: вице-премьер о запрете на продажу земли иностранцам

Началось заседание земельной комиссии.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в ходе очередного заседания земельной комиссии обратил внимание на наличие недопонимания у некоторых казахстанцев по поводу законодательного закрепления запрета на продажу казахстанской земли иностранцам, передает zakon.kz.

Во время пятого заседания Национального совета общественного доверия, прошедшего 25 февраля, политическое решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с зарубежной долей, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам, в качестве специального законопроекта было внесено на рассмотрение Парламента 12 марта. Первое чтение законопроекта пройдет в Мажилисе 7 апреля.

Среди населения особенно в социальных сетях до сих пор существуют недопонимания. Надо сказать, что все еще встречаются и те, которые преднамеренно распространяют разговоры, не соответствующие действительности. Поэтому еще раз хочу конкретно отметить: было принято четкое решение о том, что земля не будет даваться иностранцам. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил точку в основном вопросе, который поднимался со стороны общества. Теперь перед Комиссией стоит задача выработки рекомендаций по вопросам развития земельных отношений в сфере сельского хозяйства, - обратился Ералы Тугжанов.

Он предложил на очередном заседании подробно обсудить развитип земельных отношений.

Добавим, что на первом заседании комиссии по земельной реформе было озвучено 55 предложений со стороны членов комиссии. Из них 15 вопросов было правового характера, 29 - экономического, 11 вопросов - организационного характера. Все предложения были всесторонне рассмотрены в рабочих группах с участием членов комиссии, ответственных государственных органов, специалистов в отрасли. По ряду вопросов разработан проект конкретных решений.

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