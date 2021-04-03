Все застрявшие в Суэцком канале суда продолжили свой путь

Администрация Суэцкого канала заявила, что планирует расширить русло канала, при этом углублять его не будут.

Все суда, застрявшие в Суэцком канале из-за аварии контейнеровоза Ever Given, прошли его, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал глава управления этой водной артерии Усама Рабиа, передает ТАСС.

Движение по водной артерии началось еще 29 марта. Своего прохода на тот момент ожидали 422 судна. Ликвидация пробки, по первоначальным оценкам, должна была занять до четырех суток.

35 судов прошли через канал с северного "европейского" направления, остальные 50 прибыли с юга. Общая вместимость только этой группы составляет 4,2 млн т. Суэцкий канал оказался полностью заблокированным после того, как Ever Given сел на мель. На мели судно оставалось с 23 по 29 марта. За это время в канале образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в $1 млрд.

Администрация Суэцкого канала заявила, что планирует расширить русло канала, при этом углублять его не будут.

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