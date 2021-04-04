Дацик вызвал Александра Емельяненко на бой и потребовал "ответить за базар"

Фото: Спорт РИА Новости

Выходи на бой! Клоун. Хватит гаситься. Тем более, если ты кричишь, что я мешок. Ну иди и стегани этот мешок, рубани его. Главное, чтобы этот мешок на тебя не упал и не придавил! - заявил Дацик.