Останки человеческого тела выловили в реке в Палодарской области

Жительница Аксу Ольга Чиндина во время рыбалки на Иртыше выловила человеческую челюсть.

Человеческую челюсть нашла жительница Аксу во время семейного отдыха на берегу Иртыша, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам женщины, ее семья вместе с друзьями выехала на теплое течение в районе поселка ГРЭС, где обычно любят рыбачить на Иртыше.

Была хорошая, теплая погода и мы с нашими друзьями решили выехать на природу. Это совсем недалеко от города, там по правой стороне пляж, а слева - мы обычно рыбачим. Было около трех часов дня, я закинула спиннинг с блесной, и что-то зацепилось. Думала, что это бревно или палка. Начала тянуть и пошла по берегу, и стало немного легче. Потом, когда увидела, - испугалась. Все испытали шок, потому, что это была челюсть человека, - рассказала Ольга Чиндина о своей находке.

Жительница сразу позвонила в полицию. На место прибыл участковый, оперативно-следственная группа и представители ЧС. По словам Ольги, они осмотрели местность, а завтра должны подключить водолазов.

По снимкам сложно сразу определить происхождение кости. Не исключено, что она выпала из древнего захоронения в результате обрыва берега реки. Такое в регионе происходит нередко, особенно весной. В области около15 погребений, расположенных вдоль берега Иртыша. Мы готовы выехать на место и дать более точное определение, - пояснил директор Margulan centre, известный археолог Тимур Смагулов.

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