Землетрясение магнитудой 5.2 зафиксировано на юго-западе от Алматы

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Днем 4 апреля 2021г. на юго-западе от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано в 10:55 Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 640 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.6.Магнитуда MPV 5.2.Координаты эпицентра 38.56° с.ш. 72.42° в.д.Глубина 180 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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