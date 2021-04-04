Неожиданные последствия употребления сладких напитков обнаружили ученые

В будущем специалисты надеются определить, может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни.

Американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей, сообщает zakon.kz.

Исследование опубликовано на портале ScienceDaily.

В ходе исследования специалисты заметили, что крысы, которых в молодом возрасте поили подслащенной водой, чаще страдали от проблем с памятью. Из-за потребления сладких напитков у подопытных грызунов менялся состав кишечных бактерий, что пагубно влияло на работу мозга.

Крысам-"подросткам" давали в добавление к стандартному питанию 11%-ный раствор сахара: аналог сладких газированных напитков, которые так любят человеческие подростки (да и многие взрослые).

Когда примерно через месяц грызуны стали взрослыми, исследователи проверили их память двумя методами. Один исследовал память, связанную с гиппокампом, другой метод — функцию памяти, контролируемую периферической корой.

В будущем ученые надеются определить, может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни.

Ранее ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и выяснили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга, как и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.

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