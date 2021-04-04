Школа, детсад, стадион и аллея появятся в коттеджном городке Талдыкоргана

На территории микрорайона уже имеются торговые точки, магазины социальных товаров, в которых работают сами жители

В Талдыкоргане завершается строительство коттеджного городка, аналогов которому нет ни в одной области Казхастана. За два года здесь было сдано порядка 35 тыс. кв метров и 386 семей обрели крышу над головой. А сегодня, здесь ведутся масштабные работы по улучшению инфраструктуры и внешнего облика микрорайона, сообщает zakon.kz.

Так как преобладающая доля проживающих- многодетные семьи, вопрос обеспечения детей правильным досугом стоит на передовой у акима Алматинской области Амандыка Баталоваю. По его инициативе, в скором времени в городке распахнут двери новая школа на 900 мест, а также здесь будет функционировать мини-центр на 300 мест.

Мои дети еще маленькие. Чтобы устроиться на работу мне нужно отдавать их в детский сад. Очень рада, что он появится скоро и совсем близко. Тут для наших детей и их нашего будущего создаются все условия. Отрадно, что аким Господин Баталов уделяет большое внимание нам, народу. жительница коттеджного городка Зарина Баурысакова

Кроме объектов образования здесь ведется строительство спортивного стадиона площадью 312 кв. метров. Помимо этого, в скором времени жетысусцев обрадуют футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, общей площадью 3500 кв метров и беговая дорожка. Для самых маленьких уже открыта детская игровая площадка, а дети постарше и взрослые, могут уже посещать стрит воркаут- площадки, расположенные рядом с домом.

По просьбе жителей, местные власти приступили к созданию аллеи в центре городка. На территории парка, в соответствии с современными требованиями, будут установлены светодиодные светильники с уникальным дизайном, новомодные скамейки. И конечно же, будут посажены саженцы деревьев и цветы.

Необходимо подчеркнуть, что на территории микрорайона уже имеются торговые точки, магазины социальных товаров, в которых работают местные жители. А также функционирует КСК.

На этом радостные новости для талдыкорганцев не заканчиваются. Недалеко от коттеджного городка, в одном из новых районов, будет открыт ТРЦ. Новый, большой, универсальный торговый центр расположится на площади 1,5 га, вдоль проспекта Жалаири.

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