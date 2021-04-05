Коронавирус в Казахстане: как выглядит матрица оценки после выходных

В "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 апреля 2021 года, передает zakon.kz.

В "красной" зоне остаются: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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