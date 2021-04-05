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ПРАВМЕДИА: о промежуточных итогах реформы ЖКХ

Фото: zakon.kz 5 апреля 2021, 10:17

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответ прозвучит в прямом эфире.

Дамы и господа!

7 апреля 2021 года в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА "Промежуточные итоги жилищной реформы".

Будем говорить о том, как проходит жилищная реформа в Казахстане? Что уже сделано для модернизации управления ЖКХ, а что еще предстоит сделать?

Вы узнаете:

  • Как осуществляется образовательная деятельность в сфере жилищных отношений;
  • Какие имеются проблемы выбора новых форм управления в виде ОСИ и ПТ;
  • О предлагаемых поправках в жилищное законодательство;
  • Что нас ждет в перспективе развития сервисной деятельности.

Ведущий: Аркадий Рубцов, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответ прозвучит в прямом эфире.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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