Раскрыта незаконная деятельность "самого успешного человека Семея"

Членов ОПГ задержали с поличным.

Долгое время десятки человек – среди них бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов – воровали золото в Восточно-Казахстанской области. Они были уверены в силе денег, в своей безнаказанности и забыли, что все когда-нибудь заканчивается. "Золотая" банда ликвидирована. Об этом стало известно в середине марта. Подробности этого громкого дела стали известны недавно. Программа "Аналитика" отправилась в Семей, где все и происходило, передает zakon.kz.

Человек по прозвищу "Ора" разворовывал народные богатства Казахстана – создал и наладил работу преступной группы, которая похищала золото. И это не "черные старатели" на рудниках – они выносили драгоценный металл прямо с завода.

Они вообще основоположники. Чуть ли не с самого основания они там работают. Они – олигархи натуральные. Если бы он официально показал все свои активы, он бы в "Форбс" Казахстана пять секунд в первую пятерку залетит, отвечаю! Если не первый! оперативное видео КНБ РК

Сам "Ора" рассказал, что был бывшим сотрудником органов внутренних дел УВД Семея, отдел наркобизнеса.

Был уволен в 2004 году по отрицательным мотивам, с 2014 года занимался хищением золотосодержащей руды. Золото продавали на черном рынке, ниже биржевой суммы, на полученные деньги покупал недвижимость. Эти здания были оформлены на родственную связь – на моего дядю, также в Астане имеются пять квартир, которые оформлены на мою дочь, - рассказал он.

Только за первые дни изъято наличных и арестовано различного имущества на 3 миллиарда тенге. Бизнес и торговые центры, рестораны, гостиницы, спортзалы, рынки, автомойки, дорогие машины, квартиры, коттеджи.

Я и еще трое заходили непосредственно на территорию, при этом охрана отключала видеокамеры, чтобы не зафиксировать факт кражи. В месяц мы с завода в общем примерно вытаскивали 20, около 20 килограммов, - рассказал другой задержанный

Нижние звенья криминальной цепочки за свою скромную роль в этом преступлении каждый раз получали в два раза больше, чем в среднем зарабатывает казахстанец за месяц усердного труда.

В момент совершения кражи по звонку начальника караула я открывал ворота, впускал людей, за это я получал 1000 долларов США, - рассказал третий задержанный.

Визиты наносили практически каждую неделю. И длилось это годами. Хищения подвели завод к грани банкротства. Работу могли потерять тысяча двести человек. Если посчитать вместе с родными, то примерно пять тысяч жителей Семея в один момент потеряли бы свои доходы. Предварительный объем ежемесячного ущерба от банды – 500 млн тенге.

Полтора года как он начал, кажется, двигаться с этим. Примерно. Может быть, год. Резко так разбогател. Он купил, получается, несколько квартир, получается. Зданий пару, и эти накал, как называется… Автомойки, всякие разные моменты. Машины купил там, 570-ый купил. оперативное видео КНБ РК

Подобраться к преступной группировке было непросто. В прямом смысле. Имея в своих рядах людей со спецподготовкой, они приняли повышенные меры безопасности. Чтобы походы на завод за золотом оставались тайной, и их не могли бы застать врасплох. Члены ОПГ выкупили все земли в радиусе 10 километров от завода. На точки, где видны дороги, поставили дозорных с тепловизорами. Каждый раз, отправляясь на дело, покупали новые телефоны и сим-карты. Номера знали только они, и те, кто должны были заранее предупредить, если появится подозрительное движение.

Но у бойцов спецподразделений подготовка экстра-класса. КНБ совместно с МВД проведена беспрецедентная операция. Раз нельзя подъехать на машине или подлететь на вертолете, группа захвата в маскировочных костюмах совершила марш-бросок. Нейтрализовали всех дозорных, ну, а дальше – дело техники, которая отточена до мелочей. Членов ОПГ задержали с поличным.

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